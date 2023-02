23/02/2023 / Exitosa Noticias / Virales

No cabe duda que la parte más divertida de una fiesta infantil es el momento cuando "se rompe la piñata". En ese sentido, el reciente caso engloba a una abuelita que deseosa de participar del divertido evento, agarró un utensilio de cocina, empezó a golpear la caja hasta quebrarla, y terminó cayendo al perder el equilibrio.

A detalle, el video compartido en TikTok evidenció la alegría de la octogenaria cuando quebraba la piñata. En esa línea, el título de la publicación "¿Cómo es tu familia en la fiesta", constata que la reunión fue únicamente para miembros de una parentela.

De esta manera, se entiende la complicidad de la fémina con los menores de la fiesta, quienes presumiblemente serían sus nietos. Pese a la caída, la señora no terminó lesionada; puesto que un sillón amortiguó el desplome.

Asimismo, otro miembro de la familia se encargó de examinar y cuidar a la mujer hasta que los niños terminaran de buscar los dulces. Del mismo modo sucedió con el animador del evento, que inicialmente se asustó por el pequeño accidente, pero al confirmar el buen estado de la abuelita bromeó sobre ello.

Numéricamente, el corto compartido en la cuenta "@valerimarquez28" tiene, por el momento, más de 2 millones de reproducciones, 105 mil likes, 4280 comentarios y más de 8 mil compartidas.

Asimismo, los textos destacados son los siguientes: "Hubiera sido piñata y velorio de la abuela", "A mi me disculpan pero en la piñata no hay familia", "Que le deje la herencia solo a quien le ayudó", "Se pudo romper la cadera", "Los terrenos, los terrenos", "Pobre abuelita se olvidaron de ella", "Se parece a mi familia", "Se pasaron con la abuelita", "La doña: ahí te voy San Pedro", "No quiero imaginar la repartición de terrenos", "La abuelita decidió regalar sus terrenos".

VIDEO