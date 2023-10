"Al delincuente hay que aniquilarlo porque herido es capaz de matar", afirma exdirector de Defensa Legal de la PNP

En entrevista con Exitosa, el exdirector de Defensa Legal de la Policía Nacional del Perú (PNP), Máximo Ramírez, defendió al policía que abatió a dos delincuentes que intentaron robarle en San Juan de Lurigancho (SJL) y afirmó que "al delincuente hay que aniquilarlo".

En conversación con el programa "Hablemos Claro" conducido por Nicolás Lúcar, el invitado indicó que hay muchos casos donde un hampón abate a un efectivo policial con la misma arma del policía.

Asimismo, Ramírez cuestionó el argumento de la Fiscalía que alegó que uno de los delincuentes abatidos por Percy Chalco Moyna (34) en SJL no tenía un arma de fuego original, sino una réplica.

"Para el fiscal no hay legítima defensa porque 'corretear' al delincuente ya no existía peligro para la vida de Chalco (...) Se ha victimado un adolescente. Yo digo ¿Percy Chalco sabía que era adolescente? Dice que el arma que tenían no era un arma original sino era una réplica ¿Yo voy a preguntarle al delincuente esa arma es original o es una réplica? Mira qué raciocinio tan absurdo que da el fiscal para pedir la prisión preventiva", agregó.