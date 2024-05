"Hagan sus pedidos": Martín Vizcarra sorprende a sus seguidores con peculiar emprendimiento

El expresidente de La República, Martín Vizcarra, dejó de ser foco de la noticia por las investigaciones en su contra y se ha vuelto tendencia por su peculiar emprendimiento en redes sociales. El exmandatario ánimo a sus seguidores a apoyarlo haciendo pedidos.

Mediante su cuenta de TikTok, donde cuenta con más de medio millón de seguidores, Vizcarra anunció que ha puesto a la venta peluches de lagartos, ello en alusión al apodo que le pusieron poco antes de abandonar Palacio de Gobierno.

El presidente que dirigió al país durante la pandemia publicó un gracioso video donde aparecen una gran cantidad de peluches de lagarto y luego sale él mismo portal uno, asimismo, hizo una invitación a comprarlos.

Cabe resaltar que una de sus seguidoras le preguntó sobre el precio de los peluches y Martín Vizcarra confirmó que cada uno tiene un costo de 30 soles.

El emprendimiento del exmandatario no pasó desapercibido por los internautas. Algunos bromearon al respecto, mientras que otros le pidieron que saque a la venta las pijamas de Mickey Mouse, recordada por ser la ropa que llevaba durante una intervención.

"Presi y cuando lanzan las pijamas de Mickey Mouse", "La verdadera reactivación económica", "Para este frío no estaría mal las pijamas de los lagartitos", "Quiero cuatro para mis sobrinos, presi", "Presi, yo quiero uno pero que tenga el sonido de caramelo de chocolate, no pido más", "Hace envíos a provincias estoy en Juliaca y quiero uno", expresaron.

En una pasada entrevista con un conocido medio local, el expresidente del Perú Martin Vizcarra reveló su opinión sobre el apodo de 'Lagarto' utilizado en un reciente libro de Carlos Paredes que narraría episodios de su vida pública.

"Usted puede consultar a cualquier familiar mío, a mis amigos de colegio, de la universidad, de Moquegua, nunca me han dicho 'Lagarto', es una imaginación del escritor; sin embargo, no me molesta que me lo digan", explicó el exmandatario al diario La República.