José Rivera cuenta el origen de su apodo 'Tunche' en entrevista con Conmebol

Tras una ausencia de casi un mes debido a una lesión en el hombro izquierdo, José 'Tunche' Rivera hizo su regreso triunfal al campo de juego con Universitario de Deportes, enfrentándose al Botafogo. En tanto, la Conmebol publicó una entrevista reveladora donde el delantero compartió la historia detrás de su peculiar apodo.

Horas previas al enfrentamiento entre Universitario de Deportes y Botafogo en Lima, la cuenta oficial de la Conmebol compartió una fascinante entrevista con José Rivera, conocido cariñosamente como 'Tunche'.

En esta entrevista, el joven delantero de 27 años reveló el origen de su apodo, que se remonta a su convocatoria al equipo sub-23 de la selección peruana. Rivera explicó cómo, durante ese tiempo, compartía cuentos de terror amazónicos con sus compañeros, lo que llevó a que lo llamaran 'Tunche' en tono de broma debido a su procedencia de la selva y las historias que narraba.

"Compartiendo con los compañeros, empezaron a preguntarme cómo era la selva, los mitos de la selva, y yo les comencé a contar sobre cuentos de terror y de ahí les comencé a meter al 'Tunche', que para silbando y mientras más lejos, está más cerca de ti", relató. "Cómo era de noche me decían 'ya, ya cállate, estás dando miedo ya, 'Tunche' te vamos a decir".

A pesar de la peculiaridad y la posible carga simbólica del apodo, José Rivera expresó que no tiene ningún problema con ser llamado 'Tunche'. Al contrario, reconoce que este apodo forma parte de su identidad y está bien con él, ya que sabe de dónde proviene y cómo surgió entre sus compañeros.

"Un día me preguntaron sobre eso, si me gusta que me llamen el 'Tunche' y yo dije que era con lo que había comenzado y que estaba bien porque sé de donde viene", afirmó el delantero.