¿Se parece a los Acuña? Brunella Horna muestra por primera vez el rostro de su bebé

13/05/2024

La conductora de 'América Hoy', Brunella Horna, es una figura querida en la televisión peruana. Después de enfrentar un embarazo de alto riesgo, regresó con fuerza a su programa, pero mantuvo en secreto el rostro de su hijo, alimentando la curiosidad de sus seguidores. Ahora, en el Día de la Madre, ha decidido compartir este momento especial con todos. ¿Se parece a Richard Acuña?

El camino de Brunella Horna

Desde sus inicios en televisión hasta convertirse en una de las conductoras más populares, la carrera de Brunella Horna ha estado llena de muchos desafíos. A pesar de las controversias del pasado, ha demostrado su talento y profesionalismo en el programa del canal 4, 'América Hoy'.

El sueño de ser madre estuvo marcado por momentos difíciles, incluyendo la noticia desgarradora de que podría no poder tener hijos. "Fue un golpe demasiado duro que me dijeran que no iba a poder tener hijos porque la maternidad era mi sueño", contó en entrevista con un medio local.

Sin embargo, la conductora de 'América Hoy' superó todas las adversidades y celebró su primer Día de la Madre junto a su hijo, Alessio.

Brunella muestra el rostro de su bebé

Desde el nacimiento de su bebé, Brunella Horna mantuvo en secreto su rostro, generando especulaciones entre sus seguidores. Aunque algunos criticaron su decisión de proteger la privacidad de su hijo, otros la elogiaron por su cuidado.

Sin embargo, en un gesto emotivo, la conductora de 'América Hoy' finalmente compartió una foto de su hijo en el Día de la Madre, desatando una ola de comentarios en redes sociales.

"Mi primer Día de la Madre. Gracias mi niño por hacerme tan feliz. Soñaba tanto con tenerte que aún me parece increíble que estés a mi lado. Siempre juntos, creciendo y mejorando día a día por ti. Te amo infinito amor de mi vida", escribió la exchica reality, donde muchos notaron el parecido del bebé con su suegro, César Acuña Peralta.

El primer Día de la Madre de Brunella Horna fue especial no solo para ella, sino también para sus seguidores, quienes finalmente pudieron ver el rostro de su hijo con Richard Acuña. Esta revelación marca un nuevo capítulo en la vida de la conductora de 'América Hoy', llena de amor y felicidad compartida con su pequeño Alessio.