¿Carlos Álvarez será candidato a la presidencia del Perú? Esto respondió el comediante

El popular actor cómico Carlos Álvarez se pronunció sobre la posibilidad de lanzar una eventual candidatura para la presidencia del Perú en las próximas elecciones generales y aseguró que ya ha recibido propuestas para presentarse como aspirante a Palacio de Gobierno.

Las declaraciones del también presentador de televisión tuvieron lugar en entrevista para Canal N, donde fue consultado sobre si se prepara para ser candidato presidencial. Al respecto, indicó existen posibilidades de que lo haga, ya que ya ha ocurrido en otros país y "muchísima gente" se lo pide.

"Es una posibilidad de cualquier peruano. Hay muchas posibilidades, tenemos muchos ejemplos. Hay un alcalde en Roma que ha sido humorista. He recibido propuestas, no lo puedo negar. Una de ellas fue Fernando Cillóniz. (...) Muchísima gente me dice que dé ese paso", declaró.