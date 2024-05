Alcalde de Puente Piedra: "¿Por qué voy a pedir disculpas? He sido víctima de un accidente de tránsito"

En entrevista con Exitosa, el alcalde de Puente Piedra, Rennán Espinoza, aseguró que no debe pedir disculpas a la población, debido a que fue "víctima de un accidente de tránsito" en la Panamericana Norte.

En conversación con Nicolás Lúcar en el programa "Hablemos Claro", el burgomaestre criticó la presencia de las casetas del peaje y manifestó que no es el primer siniestro que ocurre en la zona.

"(¿Tú sientes Rennán Espinoza que no tienes por qué pedir disculpas?) Pero, ¿disculpas de qué? He sido víctima de un accidente de tránsito. Tendría que reclamar por qué hasta ahora esas casetas del peaje no salen, no es el único accidente que ha ocurrido por esta segregación de las pistas. ¿Por qué voy a pedir disculpas, qué delito he cometido yo? Los medios durante tantos días señalaron cosas que no son, sin conocer la versión oficial", declaró.

Asimismo, Rennán Espinoza indicó que las personas que cuestionan su versión de los hechos no consideran la preocupación que vivió su familia por el accidente y reiteró que no estaba ebrio en ningún momento ni que debió pasar el dosaje etílico.

"Ahora con simpleza se dice que debí declarar rápidamente, pero no se ponen en mi zapato, de como estaba preocupada mi familia. Hemos podido hasta perder la vida. Esto es algo que la Fiscalía va a aclarar, cada uno tendrá que responder como corresponda y la justicia va a aclarar. Todo lo que se ha dicho es una versión tergiversada. Yo no estaba conduciendo el vehículo, no estaba ebrio en ningún momento, no tenía por qué pasar dosaje etílico, no estoy obligado a entrar a un hospital, me he retirado voluntariamente, las funcionarias me han ayudado por su desesperación sin saber mi condición para ser atendido de manera particular", agregó.