Dina Boluarte: Viaje a Brasil no generaría vacancia por inconstitucionalidad, según Marianella Ledesma

La expresidenta del Tribunal Constitucional, Marianella Ledesma, consideró que el viaje de Dina Boluarte a Brasil no le generará una vacancia a la presidenta de la República debido a que, según precisó, estaría actuando dentro de una presunta constitucionalidad que le genera la ley de nuestro país.

Durante el programa Hablemos Claro con Nicolás Lúcar, la también abogada indicó que esto se debe a que el TC no ha declarado como inconstitucional la norma que ha permitido que la jefa de Estado viaje. Por ello, indica que se debe esperar a si el mencionado órgano jurisdiccional cambia de postura próximamente.

"Toda ley se presume constitucional en tanto el TC no declare su inconstitucionalidad, no la expulse del sistema jurídico. Por lo tanto, la ley que se ha remitido para que Dina Boluarte pueda salir del país, se presume su constitucionalidad. (...) Eso no le va a generar alguna vacancia porque está actuando dentro de la presunta constitucionalidad que genera la ley", declaró en nuestro medio.