"Lo vi muerto": Sacerdote Guillermo Oviedo asegura que le dio los santos óleos a Alan García

La película 'Vivo o muerto', inspirada en la muerte de Alan García en el 2019, ha abierto nuevamente el debate en redes sociales. En medio de ello, el sacerdote arequipeño Guillermo Oviedo contó en una entrevista que fue la persona encargada de dale los santos óleos al expresidente aprista antes de su fallecimiento.

La autoridad religiosa se mantuvo firme en su posición de mantener en privados los detalles de la muerte del exmandatario. Sin embargo, hizo hincapié en que Alan García realmente está muerto.

"No importa lo que yo creo, porque las cosas no son como yo creo, son como son. Y el señor Alan García murió. (Es) todo lo que le puedo decir, más no. La gente tiene derecho a su privacidad, sobre todo con un tema de esa naturaleza", agregó.