Javier Milei es el nuevo presidente de Argentina: ¿Cuál es el impacto en el Perú?

El economista Javier Milei ganó la segunda vuelta de las Elecciones de Argentina y será el nuevo presidente de este país sudamericano, con el que Perú ha tenido una buena relación históricamente. ¿Su llegada a la Casa Rosada causará impactos en territorio nacional? Conoce la postura de los especialistas.

En diálogo con Exitosa, tres expertos en materia política, económica y de relaciones exteriores dieron cuenta de sus expectativas luego que Milei asuma su nuevo cargo en el Poder Ejecutivo.

En el marco político, el internacionalista y excanciller de la República, Miguel Ángel Rodríguez Mackay, apuntó que la figura del libertario argentino podría generar la aparición de un 'outsider' que busque "hacer las cosas de verdad" en el Perú.

"En ciencia política, un escenario como el de Argentina, es viable. Puede haber repercusiones, puede surgir un outsider que tenga ese tamaño, que no tenga miedo a nada, que busque hacer las cosas de verdad", expresó.

Ramiro Escobar, analista internacional, se refirió a las relaciones bilaterales que tendrían Perú y Argentina a partir del 10 de diciembre, fecha en la que Milei asumirá la Presidencia. Según indicó, el ultraderecha no tiene a nuestro país en su "arco de fobias", como sí pasa con Colombia, Chile, Brasil y China.

"En relación con el Perú, no estamos en el arco de las fobias de Milei. No estamos con países como Colombia, Chile, Brasil y China. Con el Perú no lo va a hacer, además, hay una estrecha relación con el Perú por motivos históricos", sostuvo.