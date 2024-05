¡Tremenda bomba! Magaly Medina pondrá al descubierto una PICANTE historia: ¿De qué se trata?

¡Atención! Magaly Medina dejó boquiabiertos a todos sus seguidores al anunciar una tremenda bomba para esta noche. Como se recuerda, hace unas semanas, se especuló sobre un destape de la afamada 'Urraca', sin embargo, descartó esos rumores y aseguró que no tenía ningún ampay entre manos.

No obstante, esta vez, en las redes sociales de 'Magaly TV, La Firme', se promocionó poner al descubierto las dos versiones de una polémica historia. Asimismo, se aseguró que esta trae mucho 'dolor y desencanto'. ¿De qué se trata?

Fiel a su estilo, Magaly Medina sorprendió a más de uno al anunciar una bomba para esta noche. En la voz en off se escucha que 'toda historia siempre tiene más de dos versiones'.

Magaly Medina se refirió a los rumores sobre el presunto ampay que tenía entre manos: "El hecho de soltar nombres es propio de redes sociales, pero nosotros como medio de comunicación no lo hacemos. El día que yo tenga imágenes lo voy a decir, quién es y cómo es, no anden aventurando ", dijo inicialmente Medina.

Por otro lado, la conductora despotricó en contra de quién es la criticaron por presuntamente haber recibido algún tipo de dinero para no transmitir el contenido.

"Ay, ya le cayó su platita. No tarados, no brutos, que ponen esos comentarios (...) Gente ignorante que tiene un móvil en la mano y se creen los dueños del mundo", dijo la periodista.

Además, aclaró que ella nunca ha aceptado ningún tipo de soborno a cambio de no publicar algún tipo de imágenes que comprometan a alguna persona a nivel nacional.