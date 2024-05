¡Qué fuerte! Stefano Salvini se siente TRAICIONADO tras ampay donde Andrés Wiese besa a su expareja

Andrés Wiese continúa en medio de la polémica. Esta vez, Stefano Salvini decidió romper su silencio y opinar acerca del reciente ampay donde su supuesto "amigo" besa efusivamente a su expareja, Alessa Esparza.

Durante la última edición de un conocido programa de espectáculos, se emitió un informe donde Salvini brinda sus primeras declaraciones respecto a lo ocurrido entre el popular 'Ricolás' y Ale Esparza.

Según precisó al reportero de dicho medio, la situación entre ambos personaje lo "golpeó"; sin embargo, dejó en claro que ello le serviría para aprender.

Hasta el momento se desconoce si Wiese y Salvini se reunieron para hablar de lo que ocurrió con la actriz peruana pues, como se sabe, ambos solían llamarse amigos y siempre han mostrado llevar una buena relación.

Como se recuerda, en el polémico ampay, Andrés Wiese fue captado en medio de una situación cariñosa con una misteriosa mujer de cabellera rubia para luego aparecer besando efusivamente a Alessa Esparza en una concurrida discoteca de Lima.

Es por eso que, al consultarle a la actriz peruana sobre lo sucedido, ella afirmó que entre ambos existe afinidad, sobre todo si se trata de pasarla bien.

No obstante, al ver el material donde figura Andrés con otra mujer, inmediatamente cambia las expresiones de su rostro, asegurando que no conoce a la primera fémina con la que se le ampayó al hermano de 'Fernanda de las Casas'.

"(Hemos visto que con Andrés tienes mucha afinidad, mucha química) A veces, espontáneamente, uno puede pasarla bien, divertirse. (Tenemos una imágenes de él, agarrado de la mano con una chica en una discoteca de Miraflores, de repente es del mundo actoral) No la conozco, no la conozco", dijo la ex de Salvini.