¡Al estilo de Andrés Wiese! Mark Vito es captado con dos jovencitas en un solo fin de semana

06/05/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¡La farándula está que arde! Al igual que Andrés Wiese, Mark Vito acaba de protagonizar un doble ampay este último fin de semana, donde luce bien cariñoso con dos jovencitas que apenas llegan a los veintidós añitos.

En el avance de 'Magaly TV, La Firme', se ve al tiktoker de 47 años 'jugando a doble cachete', así como anuncia la voz en off.

Mark Vitto protagoniza doble ampay

En las imágenes difundidas en el adelanto del programa de Magaly Medina, se ve al tiktoker de 47 años bien acompañado de dos jovencitas. Mientras el sábado fue captado besándose apasionadamente con una jovencita, el domingo, al día siguiente, fue ampayado en la misma situación pero con otra mujer.

Según 'Magaly TV, La Firme', ninguna de las chicas ampayadas con Mark Vito supera los 22 años de edad, por lo que el ex de Keiko Fujimori les llevaría unos 25 años.

Magaly Medina anuncia bomba

Aparte del ampay a Mark Vito, Magaly Medina sorprendió a más de uno al anunciar una bomba para esta noche. En la voz en off se escucha que 'toda historia siempre tiene más de dos versiones'.

En las redes sociales de 'Magaly TV, La Firme', se promocionó poner al descubierto las dos versiones de una polémica historia. Asimismo, se aseguró que esta trae mucho 'dolor y desencanto'. ¿De qué se trata?

"Este lunes en Magaly TV La Firme. Las mejores historias tienen más de una versión, las mejores historias traen alegría y satisfacción, pero también dolor y desencanto, sobre todo las mejores se vuelven a contar una vez más ", se escucha decir.

Responde a quien aseguran que recibió dinero

Magaly Medina se refirió a los rumores sobre el presunto ampay que tenía entre manos: "El hecho de soltar nombres es propio de redes sociales, pero nosotros como medio de comunicación no lo hacemos. El día que yo tenga imágenes lo voy a decir, quién es y cómo es, no anden aventurando ", dijo inicialmente Medina.

Por otro lado, la conductora despotricó en contra de quién es la criticaron por presuntamente haber recibido algún tipo de dinero para no transmitir el contenido: "Ay, ya le cayó su platita. No tarados, no brutos, que ponen esos comentarios (...) Gente ignorante que tiene un móvil en la mano y se creen los dueños del mundo", dijo la periodista.

Sin lugar a dudas, la edición de este lunes de 'Magaly TV, La Firme' estará de infarto. Se emitirá el ampay de Mark Vitto y se pondrá al descubierto una polémica historia de la farándula peruana.