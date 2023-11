"Las desgracias solo traen dolor": Padre de Walter Oyarce y su mensaje previo al Alianza VS Universitario

Han pasado 12 años desde que Walter Oyarce falleció tras ser empujado de un palco por barristas del equipo crema. Ante esto, su padre se presentó hoy en un conocido noticiero para recordar la muerte de su hijo y hacer un pedido a todos los hinchas que asistirán esta noche al Alianza Lima VS Universitario de Deportes.

Walter Oyarce padre se presentó este miércoles 8 de noviembre en Latina Noticias y confesó que aún extraña a su hijo a pesar que ha pasado más de una década de su muerte; además, lamentó que Walter no haya podido dejar descendencia.

"Han pasado 12 años y si me dicen si he aprendido, si he aprendido un montón. Yo te diría que antes de salir de casa, por ejemplo, hoy, me despido de la fotografía que tengo de Walter. Él seguramente ya me hubiera dado un nieto, ese dolor, sinceramente no me ha destruido, porque si me preguntas, tengo 67 años, y soy una persona feliz porque entendí lo que está pasando. Y para entenderlo, hay que madurar sobre la situación", dijo en un inicio.