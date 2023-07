Cuto Guadalupe responde burlas de Leslie Shaw sobre infidelidad de su esposa: "Sacó su más bajo instinto"

El exfutbolista Cuto Guadalupe, ha salido a responder a Leslie Shaw luego de que la cantante se burlara de la infidelidad cometida por su expareja, Charlene Castro. En declaraciones para "América Hoy", arremetió contra la cantante y le exigió disculpas por involucrar a su esposa en una polémica.

Cuto Guadalupe mencionó que, a pesar de la trayectoria de Leslie Shaw en el mundo del espectáculo, esperaba un comportamiento más maduro por parte de la cantante.

Llamó la atención sobre el hecho de que Leslie Shaw se burle de la infidelidad de su esposa, ya que fue un momento difícil que él vivió. Hizo hincapié en que lo más importante es la belleza interior de una persona.

El exfutbolista reveló que intentó comunicarse con el representante de Leslie Shaw, pero no ha recibido respuesta. Aunque Cuto Guadalupe afirmó que no se siente ofendido, expresó su decepción y lamentó que en lugar de transmitir cosas positivas en la sociedad, algunas personas opten por difamar y hablar mal de otros sin motivo alguno.

"Se ha picado y ha sacado su más bajo instinto. Primer lugar, burlarse de la situación ajena, de ahí, no he recibido ninguna respuesta de su representante", aseguró.

No (no me he sentido ofendido), sabes qué, me da pena, sabes por qué, en vez de uno transmitir cosas positivas en la sociedad, son parte de cochinadas o situaciones que normalmente expresarte mal de otro ser humano aparte sin motivo alguno", añadió.