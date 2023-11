Rutas de Lima aclara que no aumentará el precio de los peajes, tal como lo declaró Rafael López Aliaga

La empresa Rutas de Lima aclaró que no aumentará el precio de los peajes tal como lo había afirmado el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, en su cuenta oficial de X, antes Twitter.

A través de un oficio dirigido a la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso de la República, la compañía a cargo de los peajes Chillón y Pucusana desmintió al burgomaestre de la capital al señalar que la información él compartió no era actual.

"Desmentimos las declaraciones del Sr. López Aliaga y aclaramos que nuestra empresa no ha ejecutado ningún alza de peajes en el presente año (...). Las declaraciones del Sr. López Aliaga en el sentido contrario son erróneas, y no se basan en alguna declaración de nuestra empresa", se lee en el documento.

En la carta enviada al Parlamento, la empresa señaló que la misiva que difundió López Aliaga en las redes sociales es un documento que data del 13 de enero del 2023. Según se precisó, este fue enviado por Rutas de Lima (RDL) a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) hace 10 meses.

Rutas de Lima niega alza de precio de peajes.

De acuerdo a los dispuesto en el Contrato de Concesión, Rutas de Lima tiene la facultad de efectuar periódicamente ajustes para actualizar su tarifa por diversos factores, entre ellos la inflación. Sin embargo, tal modificación debe de ser informada, obligatoriamente, dentro de un plazo determinado.

Si bien la compañía tuvo una inicial intención de realizar un ajuste del precio del peaje, tal ajuste nunca se llegó a realizar. Por tanto, no se publicó la medida en el diario El Peruano, como precisa en el contrato con la MML.

"En suma, si bien RDL disponía de la facultad de realizar el referido ajuste bajo el Contrato nuestra empresa no ha realizado dicho ajuste y, por lo tanto, no se realizó ninguna publicación el Diario Oficial en ese sentido. Por ello, no es correcto afirmar que se haya aplicar un alza en la tarifa actualmente vigente que es de S/6.50", se lee en el oficio.