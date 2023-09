(VIDEO) Abuelito pide ayuda para buscar a su perrita con debilidad en las patitas: "Es mi única compañía"

En Ate, un abuelito reportó a su perrita como perdida desde mediados de julio. Desde entonces, el adulto mayor no ha parado de buscar a su querida mascota, por lo que ha pedido ayudar para dar con su paradero, ya que la considera su "única compañera".

Muestra de ello son sus innumerables intentos por encontrarla, pues ha pegado carteles, ofrece una recompensa de mil soles y sale a buscarla en su bicicleta donde detalla que se habría perdido por el Hospital de Vitarte tras, según considera, un descuido suyo.

"Yo vivo solo en un cuarto alquilado con ella. La recogí hace tres años, porque la gente le pegaba en la calle. En un descuido, no me di cuenta, salió por la puerta atrás mío. (Al regresar) Cierro la puerta, cuando me percato, ya no estaba y salgo desesperado a buscarla", relató el señor Miguel Ángel en TV Perú.