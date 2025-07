López Aliaga quiere usar trenes donados por CalTrain, pero vías no están preparadas, según regidor de MML

En entrevista con Exitosa, el regidor de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), Aron Espinoza, cuestionó al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, por querer utilizar trenes donados por CalTrain pese a que las vías no están preparadas.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar en el programa 'Hablemos Claro', Aron Espinoza criticó la gestión del Rafael López Aliaga en la MML, afirmando que el propósito de poner en marcha los trenes de 'CalTrain' obedece únicamente al afán de reconocimiento ciudadano, debido a que el alcalde no contaría con un plan ni mucho menos con la coordinación para ejecutar dicha iniciativa.

"Acá no hay gestión, esto que vemos como parte de las promesas de campaña de RLA es la cereza que le faltaba al pastel. Ya no son las mototaxis, ya no son las motos, (...) ahora vemos que sin gestión, sin coordinación, quiere poner a andar esos trenes cuando todos sabemos que las vías no están preparadas. Quiere mostrar a la ciudad algo por lo cual lo puedan reconocer", declaró a nuestro medio.