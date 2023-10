¡Indignante! Centro de Salud de cinco pisos en Arequipa está abandonado desde hace 16 años

El desamparo del sistema de salud en Arequipa quedó nuevamente en evidencia. Exitosa dio cuenta de que un centro sanitario de Ciudad Blanca, distrito de Paucarpata, fue abandonado por las autoridades desde hace 16 años.

Este recinto de cinco pisos fue construido con la finalidad de que tarde o temprano pase de la categoría 1-3 a 1-4. No obstante, por falta de equipamiento y personal nunca se pudo concretar dicho proyecto. Y es que en estos momentos, solo las oficinas del primer piso vienen siendo utilizadas.

En diálogo con nuestro corresponsal, Roxana Quequezana, jefa de la Micro Red de Ciudad Blanca, indicó que durante casi dos décadas no recibieron los "equipos necesarios o habilitaron un ascensor" para los dolientes.

"Tiene 17 años la estructura y se da cuenta que está deteriorada porque no se ha utilizado, no se han brindado los equipos necesarios, no tenemos el ascensor desde el inicio, a pesar de que acá el personal estaba apto para trabajar las 24 horas. Sin embargo, en los años que pasaron no se ha hecho nada", expresó.