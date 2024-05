¿Habrá refuerzos? Director de Alianza Lima sobre contrataciones para Torneo Clausura: "Miramos futbolistas"

18/05/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

El director deportivo de Alianza Lima, Bruno Marioni, se refirió al plantel blanquiazul que afrontará el Torneo Clausura de la Liga 1 tras el inminente final de la primera parte de la temporada.

¿Habrá refuerzos?

En entrevista para Estadio Fútbol de A Presión, Marioni se pronunció acerca del mercado de fichajes que se aproxima y la intención de Alianza de participar en este.

A detalle, el dirigente grone dijo que "no es el momento adecuado" para hablar sobre movimientos de jugadores. Según indicó, el cuadro de Alejandro Restrepo aún debe afrontar tres encuentros más, por lo que referirse a dicho tema desviaría la atención de los futbolistas.

"No me parece un momento adecuado para hablar de refuerzos y salidas. Sabemos que en todos los mercados hay movimientos, nos llaman por jugadores, nosotros seguimos mirando posibles futbolistas para cuando el comando técnico o el plantel así lo necesiten. Pero no creo que hoy tengamos que desviar la concentración del comando técnico, jugadores y de los hinchas del objetivo principal que son estos tres partidos que nos quedan", declaró este viernes.

En ese sentido, aseguró que las contrataciones para la primera plantilla fueron consensuadas con Restrepo. Además, admitió que lleva consigo gran responsabilidad al momento de efectuar un pase para 'AL'.

"Es difícil hacer un análisis en estos momentos porque pueden pasar muchas cosas. La responsabilidad es absoluta, obviamente las decisiones las tomamos en conjunto con Alejandro (Restrepo), la directiva, tenemos un área de scout que hace las búsquedas. Todos tenemos responsabilidades y yo indudablemente siempre las asumo" añadió en su intervención.

Alianza presentó reclamo en Conmebol

Por otro lado, Bruno Marioni informó que el club 'blanquiazul' ha presentado un reclamo formal ante la Conmebol por el gol anulado de Hernán Barcos contra Colo Colo.

"No estamos de acuerdo por lo decidido por el VAR en el segundo gol, pues Franco Zanelatto estaba habilitado y tenemos cámaras que así lo demuestran, por lo que hemos presentado un reclamo formal ante la CONMEBOL, a pesar de que sabemos que no habrá una devolución de puntos o que se va a jugar un partido nuevamente, pero sí queremos generar un precedente", explicó.

De esta manera, el director deportivo Bruno Marioni se pronunció acerca del mercado de fichajes que se aproxima y la intención de Alianza Lima de participar en este.