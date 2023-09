Cusco: ¡Lamentable! Menor de 14 años murió tras caer del rio durante paseo escolar

23/09/2023 / Exitosa Noticias / Cusco

Un lamentable incidente causa pesar en la provincia de Urubamba, región de Cusco. Un menor de 14 años murió tras caer al río Vilcanota durante un paseo escolar por el Día del Estudiante.

El incidente data de ayer al mediodía, cuando el niño se acercó a la corriente. Aquí, el infante de segundo año de secundaria fue arrastrado sin posibilidad de recibir ayuda de sus maestros a cargo de la expedición estudiantil.

Llamado a las autoridades

Ante dicha imposibilidad, los docentes del colegio Ollantay dieron cuenta sobre la situación a la Policía Nacional del Perú (PNP), que junto a bomberos y miembros de seguridad de Urubamba iniciaron la búsqueda.

Desafortunadamente, luego de dos horas de pesquisas, encontraron a M.A.L.Z sin vida en un terreno alejado de la referida provincia cusqueña. Por tanto, notificaron a personal del Ministerio Público (MP) para concretar las diligencias correspondientes.

Intervención de la Fiscalía

Tiempo después, la Fiscalía se apersonó a la zona y procedió al levantamiento del cadáver, así como la recolección de datos. Y es que el MP investigará las causas que llevaron al infante a acercarse al río y cómo terminó cayendo. Esto a fin de determinar sí hay negligencia de los docentes, según información de nuestro corresponsal.

En ese sentido, los padres de familia están a la espera de las conclusiones para que el caso sea esclarecido; dado que el paseo que iba a ser un espacio de distracción para los menores terminó siendo un momento de tensión y pesar.

Reclamo de los padres

Vale indicar que, los progenitores señalan que firmaron una autorización a fin de que los menores sean trasladados a Pichingoto. No obstante, los escolares terminaron visitando el río Vilcanota.

Justamente, la madre del occiso compartió esta última revelación. "Él me pidió permiso para ir de paseo con su salón, pero no me dijo que se bañaría en el río, su hermana le dijo que no vaya pero al final fue, estamos destrozados en la familia", indicó a la prensa local.

