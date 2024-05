Monique Pardo es hospitalizada de urgencia: "Me esperan en el cielo, pero aún no me quiero ir"

La reconocida cantante y exvedette peruana, Monique Pardo, pasó los últimos dos días internada en el Hospital Rebagliati. Un equipo de Panamericana, desconociendo su estado de salud, se dirigió a su hogar con una canasta llena de víveres para sorprenderla en el Día de la Madre. Sin embargo, la vida les deparaba otro destino, llevándolos al nosocomio donde la pelirroja se encontraba hospitalizada.

El programa de Panamericana Televisión 'Todo se filtra' preparó con cariño una inmensa canasta para homenajear a Monique Pardo en su día especial. Sin embargo, al intentar contactarla telefónicamente, fueron recibidos por una enfermera del Hospital Rebagliati, revelando así la situación de la artista. El equipo periodístico, lejos de desanimarse, se dirigió al nosocomio donde la pelirroja, conmovida, los recibió.

La exvedette reveló que sufre fuertes dolores en el tórax y una intenso ardor en la espalda. Los médicos del Hospital Rebagliati están tratando de descubrir qué está causando estas molestias.

En medio de la preocupación por su salud, Monique Pardo expresó su deseo de estar viva para celebrar el Día de la Madre junto a sus hijas, quienes la acompañaban en estos momentos difíciles. Con lágrimas en los ojos, compartió sus dolencias físicas y el anhelo de compartir con sus seres queridos en esta fecha tan especial.

"No respiro bien, pero acá me van a curar, yo tengo la seguridad acá me van a curar. Allá en el cielo me están esperando Jesús y me van a recibir con los brazos abiertos porque sabe quién soy yo, cómo es este corazón, pero yo no me quiero ir aún, quiero pasar un día más con todas mis hijas", fueron las palabras de la cantante que conmovieron tanto al reportero como al conductor del programa.