¿Claudio Pizarro piensa dirigir a la Selección Peruana? Esto respondió el 'Bombardero de los Andes'

Claudio Pizarro es considerado uno de los peruanos más exitosos que radica en el extranjero. Tras convertirse en una gran figura del Bayern Múnich y Werder Bremen, el ex 'blanquiazul' fue recientemente consultado por sus aspiraciones a futuro, respondiendo si es que le gustaría o no dirigir a la Selección Peruana.

Gracias a su destacable carrera, Claudio Pizarro logró convertirse en uno de los más grandes referentes del fútbol peruano.

Por esa razón, recientemente participó en una divertida dinámica donde le hicieron diversas preguntas en cuanto a su larga e importante trayectoria como futbolista.

Una de las interrogantes que más llamó la atención fue aquella en la que tenía que responder si en un futuro le gustaría dirigir a la Selección Peruana de Fútbol. Al respecto, el exfutbolista fue totalmente tajante.

"¿Serás entrenador algún día?", le pregunta el entrevistador a Pizarro, respondiendo con un sincero y contundente "No".

Como se sabe, el delantero nacional inició su carrera como deportista en Alianza Lima donde al hacer un espectacular juego y anotar cuatro goles fue inmediatamente venido al Werder Bremen.

Debido a sus buenas actuaciones en el fútbol europeo, el 'Bombardero de los Andes' logró formar parte de importantes equipos como: Werder Bremen, Chelsea, Bayern Múnich, los cuales pudieron gozar de los innumerables goles del peruano.

Además es uno de los pocos jugadores que tuvo el privilegio de ser dirigido por José Mourinho y Pep Guardiola, a quienes durante la dinámica solo les dedicó palabras positivas.

En entrevista con el programa 'Día D', el exatacante de Alianza Lima indicó que en el Perú existe una gran falta de valores como la educación y respeto. También recalcó que saber que muchos lo critican es "penoso".

"No te diría (que la gente fue) injusta, simplemente es un tema de ver las cosas. En el Perú, tenemos un problema de educación, de valores, de respeto. No es que yo me haya sentido mal por ellos (los hinchas), sino que tal vez me daba más pena que otra cosa. Ver a gente que no aprecia o no se da cuenta de lo que uno hace por su país para sacar adelante ciertas cosas es penoso", mencionó.