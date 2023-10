¡Contundente! Ricardo Gareca rompió su silencio sobre interés de selección por contratarlo

22/10/2023 / Exitosa Noticias / Deportes

El exentrenador de Perú, Ricardo Gareca, rompió su silencio sobre el interés de una selección nacional por contratarlo. ¿Qué dijo el 'Tigre'?

¿Destino Concacaf?

El pasado 18 de octubre, el director deportivo de la Selección de Costa Rica, Claudio Vivas, mostró su interés por contar con el exdirector técnico de la 'Blanquirroja' para asumir las riendas del equipo centroamericano tras la destitución de Luis Fernando Suárez.

"Es un técnico que tiene grandes cualidades en cuanto a nombre propio y ha sido una persona que hizo bien las cosas con Perú, clasificándolo a un Mundial tras más de 30 años. Es un nombre que seduce y nos interesa", declaró.

Cabe mencionar que que Vivas fue director técnico de Sporting Cristal y Cusco FC en el fútbol peruano, por lo que conoce de cerca el trabajo que realizó Gareca en la Selección Peruana.

La respuesta del 'Tigre'

Ante este panorama, la prensa de Costa Rica se comunicó con el estratega argentino y su abogado Mario Cupelli, quien prefierió no pronunciarse sobre un posible acercamiento entre ambas partes.

"Siempre resulta ser un honor que una selección se fije en Ricardo y su cuerpo técnico. Por el momento, no tenemos nada para decir", fue la respuesta del letrado en diálogo con Teletica.

Posteriormente, la cadena internacional ESPN se comunicó con el extécnico de la 'Bicolor'. No obstante, el 'Flaco' brindó una breve respuesta y no entró en detalles: "Es un honor que una selección me tome en cuenta", sostuvo.

Suena en Chile

Tras la goleada que sufrió Chile ante Venezuela, la continuidad de Eduardo Berizzo al mando de la 'Roja' está en duda. En ese contexto, han aparecido diversos nombres que podrían reemplazarlo. ¿Está Ricardo Gareca?

De acuerdo al exdirector técnico Claudio Borghi, el 'Tigre' es uno de los candidatos para ponerse el buzo de los 'mapochos', en caso la Federación de Fútbol de Chile decida no continuar con su entrenador actual. También, el actual director técnico de Colo Colo, Gustavo Quinteros es una de las opciones.

"No sé después de este resultado lo que irá a pasar con Berizzo, pero ya se dice que, si no sigue, irán a buscar a dos extranjeros que son los que más suenan acá: uno es el 'Flaco' Gareca, de gran paso en Perú, y otro es Quinteros, el técnico de Colo Colo, que es argentino/boliviano", mencionó el 'Bichi'.

De esta manera, Ricardo Gareca rompió su silencio sobre el interés de una selección nacional por contratarlo y aseguró que es un "honor" que Costa Rica quiera contar con sus servicios como entrenador.