Alianza Lima presenta reclamo ante Conmebol por gol anulado de Barcos contra Colo Colo

El director deportivo de Alianza Lima, Bruno Marioni, informó que el club 'blanquiazul' ha presentado un reclamo formal ante la Conmebol por el gol anulado de Hernán Barcos contra Colo Colo.

En entrevista con 'Estudio Fútbol', el dirigente 'íntimo' mostró su molestia por la decisión tomada por el VAR en el partido de Copa Libertadores y aseguró que tienen cámaras que demuestran que Franco Zanelatto se encontraba habilitado. También, manifestó que es consciente que su queja no generará la devolución de puntos, pero indicó que ocasionará un precedente.

"No estamos de acuerdo por lo decidido por el VAR en el segundo gol, pues Franco Zanelatto estaba habilitado y tenemos cámaras que así lo demuestran, por lo que hemos presentado un reclamo formal ante la CONMEBOL, a pesar de que sabemos que no habrá una devolución de puntos o que se va a jugar un partido nuevamente, pero sí queremos general un precedente", explicó.

Asimismo, Bruno Marioni reiteró que dicha decisión "los perjudicó" y les quitó la posibilidad "de soñar" para continuar peleando por una clasificación a octavos de final. No obstante, apuntó que los dirigidos por Alejandro Restrepo irán a buscar los tres puntos ante Fluminense en Río de Janeiro.

Por otro lado, el director deportivo de Alianza Lima sostuvo que aún no han realizado el análisis del rendimiento de los refuerzos que llegaron esta temporada a Matute y afirmó que no le parece adecuado mencionar refuerzos para el Torneo Clausura.

"Aún no hacemos un análisis, pues pueden pasar muchas cosas en estos tres partidos que quedan por jugar, pero yo tengo la responsabilidad absoluta. No me parece un momento adecuado para hablar de refuerzos de cara el Clausura, sabemos que hay movimiento en el mercado y seguiremos viendo jugadores para cuando el comando técnico lo requiera", declaró.