¿Habrá sanción? Alianza Lima y su contundente mensaje tras fiesta privada organizada por los jugadores

En las últimas horas, miles de hinchas de Alianza Lima han expresado su indignación en redes sociales por la fiesta privada que organizaron los jugadores, esto tras empatar sin goles en su último encuentro con ADT. Ahora, el club 'blanquiazul' se ha pronunciado lanzando un contundente mensaje para los fanáticos.

Como se recuerda, los 'íntimos' tuvieron un encuentro con ADT este último sábado por la penúltima fecha del Torneo Clausura, el cual dio como resultado un empate 0-0.

A través de sus diversas plataformas en internet, el club 'blanquiazul' lanzó un mensaje en el que hace un llamado a los hinchas para que se sientan unidos a los futbolistas.

Cabe resaltar que, aún no se sabe que si Alianza Lima tiene intenciones se sancionar internamente de los jugadores que asistieron a la polémica celebración, por lo que solo queda esperar un pronunciamiento sobre la decisión del club. Sin embargo, varios hinchas expresaron su malestar en la sección de comentarios de la publicación.

"Alguien tiene que salir a dar explicaciones ¿o nos quedaremos como si no pasara nada?", "¿Firme esta publicación? Ya les gustó hu***r a la gente con su contenido", "En qué momento sale comunicado con respecto a lo de ayer, que rabia interna tengo", "El CM sabe q todos van a comentar por eso publica", "ltimamente solo nos decepcionan, no lo merecemos", "Unidos siempre, pero Costa y Cueva no merecen seguir", expresaron los hinchas.