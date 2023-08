¡Histórico! España venció a Inglaterra y se coronó como campeón del Mundial Femenino

"Jugar, luchar y ganar". El lema de la Selección España se hizo presente en la final del Mundial Femenino, competición que vio a las chicas de 'Roja' como campeonas por primera vez en su historia al vencer a Inglaterra por 1-0.

Las españolas se coronaron en Sídney ante más de 76,000 personas, en una Copa del Mundo histórica en cuanto a números de asistencia y televidentes. Las dirigidas por Jorge Vilda dominaron a las recientes campeonas europeas en un partido de gran intensidad.

En la previa, Inglaterra se veía como favorita al no perder ninguno de sus partidos. Por su lado, España únicamente perdió uno -cayeron goleadas frente a Japón 4-0- pero mejoró con el paso de los partidos.

Si bien España supo mantener el partido temporizado, el inicio del mismo no fue sencillo. Inglaterra supo acercarse presionando ofensivamente, con dos llegadas claras de Lauren Hemp y Alessia Russo. 'La Roja' supo responder con un contragolpe que Alba Redondo remató frente a portería rival, siendo atajado de forma increíble por Mary Earps.

Finalmente, en el minuto 28 se rompió el cero cuando tras una jugada colectiva Olga Carmona definió cruzado desde la zona izquierda del área. La capitana de la España colocaba el gol ante un estadio que explotó de euforia.

Ya en la segunda mitad, el dominio de España se asentó en el partido. Paralluelo y Hermoso -al palo y un mano a mano respectivamente- desperdiciaron sus oportunidades. Esta última, erró un penal que parecía darle vida a Inglaterra.

El partido culminó luego de una nueva ocasión para 'La Roja', que Oihane Hernández desperdició frente a portería rival. Sin embargo, esa desazón duró poco, porque el árbitro pitó el final que oficializaba el título para las españolas.

Olga Carmona fue la capitana y anotadora de España en esta final del mundo. Lamentablemente para ella, una terrible noticia cambió su vida y marcó el pasado 20 de agosto para la eternidad: su padre falleció mientras veía el partido en el que jugaba su hija.

La futbolista que juega como lateral se enteró poco después de acabado el encuentro, y se le informó la noticia luego del partido para evitar que juegue con la tristeza que lleva consigo un hecho trágico.

"Y sin saberlo tenía mi estrella antes de que empezase el partido. Sé que me has dado la fuerza para conseguir algo único. Sé que me has estado viendo esta noche y que estás orgulloso de mí. Descansa en paz, papá", escribió Carmona en su cuenta de Twitter.