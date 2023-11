"Iba con la mentalidad de quedar entre los tres primeros": Habla Luz Mery Rojas, medallista de oro en Santiago 2023

En entrevista con Exitosa, la peruana campeona en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, Luz Mery Rojas, reveló que su plan inicial fue quedar, al menos, en el podio en la prueba de los 10 mil metros planos femenino. Sin embargo, decidió creer en ella misma, decisión que la llevó a traer la medalla de oro para nuestro país.

En diálogo con Nicolás Lúcar, en el programa 'Hablemos Claro', la atleta huancaína relató cómo fue su experiencia en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, donde gracias a su esfuerzo logró ganar el máximo galardón en su categoría.

"Para muchos nadie se lo creía, hasta yo misma. Sí, iba con la mentalidad de quedar dentro de los tres primeros y sé a quiénes me estaba enfrentando. No era tan fácil, pero en horas de la competencia busqué la estrategia y creer en mí misma, y yo creo que para eso he entrenado y se dio los resultados", dijo inicialmente para Exitosa.