Christian Cueva: ¡Atención, Fossati! La radical decisión que tomó Al-Fateh con 'Aladino'

El director ejecutivo de Al-Fateh, Hassan Al Jaber, tomó una radical decisión con Christian Cueva, quien se encuentra entrenando en la Videna bajo las ordenes de Jorge Fossati.

En entrevista con El Comercio, el directivo anunció que 'Aladino' no es más jugador del cuadro saudí desde febrero por decisión mutua, debido a que es una política de club.

"Christian Cueva no es jugador de Al-Fateh desde febrero, fue una decisión mutua, ya que como política de club siempre las rescisiones son de mutuo acuerdo", sostuvo.

Asimismo, Hassan Al Jaber aclaró que Al-Fateh no tiene deudas económicas con Christian Cueva y manifestó que el exjugador de Alianza Lima es libre de fichar por el equipo que desee.

"No hay ninguna cantidad pendiente de dinero para él (...) Christian Cueva es jugador libre, y la decisión de fichar por un nuevo equipo recaerá en el volante ofensivo", agregó.

En conferencia de prensa, el director técnico de la 'Blanquirroja', Jorge Fossati, reveló si 'Aladino' volverá a ser convocado o quedó descartado del combinado nacional.

Desde la Villa Deportiva Nacional (Videna), el estratega uruguayo precisó que el exjugador de Santos tiene características de un "futbolista de selección", afirmando que desde la Federación Peruana de Fútbol (FPF) no se equivocan al apoyarlo

"Christian es un jugador de selección, ha sido un jugador de selección desde hace años y fíjense que abrimos una conferencia y la primera pregunta que me hacen es por Christian; de alguna manera me dicen que no estamos equivocados en tratar de ayudarlo", precisó.