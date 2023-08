¡La tiene clara! Joao Grimaldo: "Espero pueda salir y no volver hasta retirarme"

El extremo derecho de Sporting Cristal, Joao Grimaldo, compartió su deseo de salir al extranjero para seguir creciendo profesionalmente. Según indicó, está a la espera de una oferta tentadora para abandonar la Liga 1.

En diálogo con Ovación, la 'Joya rímense' mencionó que tiene la esperanza que un club de otra nacionalidad se interese en sus servicios cuando culmine la presente temporada del fútbol peruano.

Agregado a ello, contó que tiene toda la intención de abandonar las canchas peruanas y retornar solo en la época final de su carrera, como ocurrió con Jefferson Farfán.

"Yo tengo 20 años. Dios quiera que, a fin de año, me llegue una propuesta y pueda salir al extranjero y no volver hasta retirarme", declaró.

Del mismo modo, afirmó que Bryan Reyna tiene todas las posibilidades de emigrar cuando finalice la presente competición. Esto luego que su pase a Gremio se frustrara por decisión de la directiva de Alianza Lima.

"Bryan Reyna es un gran jugador, si no pudo emigrar ahora, creo que a fin de año le harán una mejor propuesta", añadió en su intervención.

En ese sentido, destacó que el apoyo que ha venido recibiendo por parte de Tiago Nunes ha sido importante para ir ganando confianza. Además, agradeció el respaldo de los hinchas celestes, que lo inspiran a dar lo mejor de sí en cada partido.

"Me siento en buen momento. El 'profe' me ha dado la confianza de arrancar en la mayoría de partidos de titular. (...) El apoyo del hincha me inspira a seguir, a mejorar, a dar lo mejor de mí para darle alegría a ellos", sostuvo.