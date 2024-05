¡Bombazo! Equipo colombiano ofreció a su principal delantero en trueque por futbolista de Alianza Lima

Alianza Lima seguramente se reforzará de cara al Torneo Clausura. Los rumores ya iniciaron, y estos vinculan a un importante equipo colombiano, el cual habría ofrecido a su delantero a cambio de un jugador blanquiazul, en una especie de trueque.

El futbolista a cambiar para los 'íntimos' sería nadie menos que Adrián Arregui, que anotó un golazo en el último partido de los blanquiazules en Copa Libertadores, y habría sido por pedido por Millonarios de Colombia.

Según el periodista de ESPN Colombia, Julián Capera, ya habría existido un contacto entre directivos de los clubes, y se incluiría a un importante delantero en las negociaciones en caso estas avancen.

Este atacante sería nadie menos que Santiago Giordana, quien fue el máximo goleador del torneo peruano en la campaña 2023, donde anotó 22 goles.

Giordana no ha encontrado su mejor nivel en Millonarios, donde apenas registra tres goles, lo que también motivaría su retorno al fútbol nacional, en busca de recuperar su mejor forma física.

Sin embargo, es complicado que este fichaje termine dándose, pues Alianza Lima no puede inscribir a ningún futbolista extranjero durante todo el año, pues ya utilizó todos sus cupos durante la temporada, pero se espera que las negociaciones continúen de cara al 2025.

En los últimos días, múltiples rumores alrededor de la incorporación del portero de UCV por parte de los 'íntimos' generaron revuelo en redes sociales, llegando al punto que el propio Carlos Grados se pronunció al respecto.

"La verdad, he estado justo ahora con los dirigentes y no me han tocado el tema. Siendo sincero, que honor que esté mi nombre en mención de un equipo popular y tan grande como es Alianza Lima, pero no sé nada del tema. Yo tengo contrato hasta el otro año", declaró Carlos Grados a Entre Bolas.