Perú Libre: Elizabeth Taipe asume vocería de la bancada tras renuncia de Margot Palacios

La congresista Elizabeth Taipe asumió la vocería titular de la bancada de Perú Libre (PL) tras la renuncia de Margot Palacios, así lo informó su colega María Agüero.

Desde Palacio Legislativo, Agüero Gutiérrez apuntó que la agrupación perulibrista había colocado como primera portavoz alterna a Taipe Coronado, por lo que suplantó a la renunciante inmediatamente.

"Todas las bancadas inscriben a un vocero titular y dos alternos. En el caso de Perú Libre, sigue Elizabeth Taipe y el siguiente es el congresista Isaac Mita", declaró.

En ese sentido, aclaró que el puesto de segundo vocero alterno aún debe definirse. "Esta posición puede ser suplida por cualquier legislador de Perú Libre. Nosotros tratamos de ser un partido transparente. Quizá somos el partido más democrático que existe", añadió.

Finalmente, dijo que no lamenta la salida de Palacios. "La política no es obligación, es voluntad. La política no se va a parar porque alguien ingresa o sale de una organización", concluyó.

Antecedentes

Este último viernes, la congresista Margot Palacios dio a conocer su dimisión al partido Perú Libre a través de un comunicado en sus redes sociales.

En su mensaje, también agradeció al líder de la organización Vladimir Cerrón y a sus militantes por haberla acogido entre sus filas con la convicción de tener una "patria más justa libre y soberana".

"Como todo inicio tiene un final, ha llegado el momento de alejarme de la organización partidaria, por lo que, les informo que he presentado mi renuncia irrevocable al Partido Político Perú Libre", declaró.

Otras renuncias en el Congreso

La renuncia de Palacios no es la única dimisión de un parlamentario a su bancada que ha ocurrido en los últimos días.

El último caso fue el del congresista Diego Bazán, quien renunció el pasado jueves 30 de mayo a la bancada de Avanza País para volver a Renovación Popular por pedido de Rafael López Aliaga y el vocero de la bancada.

A través de una carta remitida hacia la vocera de la bancada Avanza País, Norma Yarrow Lumbreras, el parlamentario, quien también ejercía como presidente de la Comisión de Ética, señaló que su renuncia se debe a "razones de conciencia".

