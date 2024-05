¡Enfurecido! Sergio Galliani denuncia cobro de propina SIN SU CONSENTIMIENTO en CONOCIDO restaurante

El actor peruano Sergio Galliani utilizó sus redes sociales para expresar su descontento con un reconocido restaurante de pollos a la brasa en Miraflores. Según el recordado 'Nachito' en 'Al fondo hay sitio', el establecimiento le cobró la propina sin su consentimiento, lo cual consideró injusto y decidió compartir su experiencia en Instagram para pedir la opinión de sus seguidores sobre el asunto.

Sergio Galliani publicó una foto del estado de cuenta donde se detallaba el pago de la propina que él no había autorizado.

"Me fui a un restaurante en Miraflores pero a la hora que me dan la cuenta me llamó la atención primero que la señorita que me atendió no me pidiera propina. Me puse a revisar la boleta porque me pareció rarísimo, y acá veo el total del pago", comentó el actor, mostrando su sorpresa y molestia.