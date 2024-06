¿Lo bajan del avión? La triste REACCIÓN del 'Tunche' Rivera tras íntima conversación con Jorge Fossati

Cada vez queda menos para el inicio de la Copa América. Por tal motivo, los jugadores de la Selección Peruana ya se encuentran entrenado en la Videna, siendo uno de ellos, José 'El Tunche' Rivera, a quien se le vio entablando una íntima conversación con Jorge Fossati, la cual deja entrever que no recibió buenas noticias debido a su triste reacción.

De acuerdo a unas recientes imágenes compartidas por 'Depor', se puede observar que el actual director técnico de la 'Bicolor' mantiene un extendido intercambio de palabras con el jugador 'crema', quien recientemente viene de campeonar en el Torneo Apertura con Universitario de Deportes.

En un principio, se aprecia al 'Nonno' hablándole y reposando su brazo sobre el hombro del muchacho nacido de la región San Martín. Si bien no se puede entender lo que ambos se dicen, el rostro del delantero peruano expresa cierta tristeza y resignación.

Incluso, cuando ambos terminan de dialogar, Rivera hace gestos con los brazos como si no estuviera de acuerdo con la situación; sin embargo, solo le queda acatar y seguir entrenando.

Como era de esperarse, una gran cantidad de hinchas reaccionaron al video viral, afirmando que el rostro del 'Tunche' era de tristeza porque Fossati habría decidido no considerarlo para al Copa América.

Es más, algunos pedían una oportunidad para el joven de 27 años, mientras que otros no entendían porque el DT llevaría a Christian Cueva y a Paolo Guerrero cuando se supone que "ya cumplieron su ciclo".

"Guerrero ya cumplió su ciclo, lleva al 'Tunche', "Le ha dicho que no va ir a la Copa América porque tiene que llevar a Paolo Guerrero", "Sería muy injusto que luego de la buena temporada que viene haciendo, no vaya a la Copa América y en su lugar vaya Carrillo o Guerrero", "Mi 'Tunche' merece estar en la Copa América. Denle la oportunidad", "Por su cara, le dijo que no lo llevará a la Copa. No sé que aportará Guerrero en la selección. Fossati juega a presionar", "Se la bajó en una. Parece que no lo lleva a la Copa América", fueron algunos de los comentarios que dejaron los hinchas tras ver el reciente video.