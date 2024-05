¡Rompió su silencio! Christian Cueva se pronunció tras ser convocado a la Selección Peruana

Christian Cueva volvió a ser convocado a la Selección Peruana, generando polémica en varios grupos de hinchas. El exjugador de Alianza Lima sabe de esto, y rompió su silencio en una reciente conferencia de prensa.

Cueva inició su conversación con los medios expresando su gratitud por haber sido llamado nuevamente a la 'Bicolor' y haber podido conocer a Jorge Fossati.

Por más sorprendente que parezca, el volante ofensivo dio a conocer que tiene una buena relación con el técnico de Perú, a pesar de los problemas que hubo en un inicio.

"Es un privilegio conocer personas como el 'profe' no pasa siempre. Lo dije cuando estuvo Ricardo por acá, igual con Juan. Hoy el presente es esto, no me apuro ni presiono para nada. Quiero disfrutar y hacer las cosas bien, con respecto a lo que es mi trabajo. He tenido todas las herramientas para salir adelante de este mal momento que estaba pasando", señaló.