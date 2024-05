Tragedia en Áncash: Reconocida cantante folclórica fallece en accidente vehicular

La comunidad folclórica y la región de Áncash están de luto tras la trágica muerte de la reconocida cantante folclórica Albina Pérez Huancachoque, conocida artísticamente como Yaneth Pérez. El fatal accidente vehicular ocurrió el sábado 25 de mayo en la carretera Huaraz - Carhuaz, dejando consternación en sus seguidores y en el mundo de la música andina.

Según informes de la Policía Nacional, el incidente tuvo lugar en el centro poblado de Chavín, distrito de Independencia, cuando el vehículo en el que viajaba Yaneth Pérez invadió el carril contrario y chocó frontalmente contra una combi. El impacto fue tan violento que el auto volcó, causando la muerte instantánea de la artista y dejando herido de gravedad al conductor.

Yaneth Pérez, reconocida cantante folclórica, fallece en accidente vehicular

Tras el accidente, el cuerpo de Yaneth Pérez fue trasladado al Hospital Víctor Ramos Guardia de Huaraz, donde los médicos lamentablemente confirmaron su fallecimiento. Posteriormente, el cadáver fue llevado a la Morgue Central para realizar los procedimientos legales correspondientes.

Las autoridades han iniciado una investigación para esclarecer las causas exactas del accidente. Mientras tanto, Pepe Quito Solano, el conductor del vehículo involucrado, se recupera en el mismo hospital de múltiples fracturas sufridas en el choque.

Nano Henostroza Alberto, esposo de Yaneth Pérez, compartió un conmovedor mensaje en sus redes sociales despidiéndose de su amada esposa. Sus palabras reflejaron el profundo dolor por la pérdida de quien fuera su compañera de vida y madre de su hijo.

"Mi amor, vida, me dejas y te vas sin retorno. No sé qué haré sin ti, no lo puedo aceptar. Me dejas el corazón destrozado y quizás no pueda curar jamás. Cuando vea mis instrumentos, no sé si pueda soportar. Mi ratoncita, te fuiste", escribió Nano Henostroza Alberto.