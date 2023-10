Lionel Messi: con un Inter de Miami penúltimo, acabó su primera temporada en la MLS, ¿cómo le fue al argentino?

23/10/2023 / Exitosa Noticias / Deportes

El pasado sábado el Inter de Miami culminó su participación en la temporada 2023 de la Major League Soccer (MLS). El cuadro miamense consiguió hacerse con la figura de Lionel Messi, campeón del mundo con Argentina, y si bien respondió de forma inmediata, la actualidad de su equipo no es la mejor.

Individualmente no se le puede reprochar nada a Messi, debido a que anotó 11 goles en 14 partidos en todas las competencias que disputó en Norteamérica desde su llegada.

Sin embargo, el presente del cuadro del argentino parece no haber cambiado, al menos, sin su presencia: culminaron la temporada en la penúltima posición de la Conferencia Este de la MLS, sin poder acceder a los play-offs.

Inicio extraordinario

Tras una espectacular llegada y recibimiento, el capitán de la Selección Argentina debutó frente a Cruz Azul en la Leagues Cup de forma extraordinaria. Messi en su primer partido anotaría un golazo de tiro libre en el minuto 94, iniciando su camino en el equipo estadounidense con pie derecho.

Sus siguientes partidos fueron un banquete de goles y fútbol: doblete contra Atlanta United, Orlando City y Dallas FC. Contra Philadephia Union, gol y asistencia, y en la final del torneo, anotó el gol que inició la victoria de su equipo.

En apenas siete partidos, Leo Messi había anotado 10 goles y ganado un título, ¿cómo no ilusionarse?.

¿Miami 'Messi dependiente'?

El pasado 26 de septiembre el argentino se lesionó frente a Toronto FC, en un partido disputado por la MLS. Tras el golpe, salió del campo y se encendieron las alarmas, sobre todo en la Selección Argentina.

Si bien su presencia en encuentros de eliminatorias se hizo sentir -anotó un doblete contra Perú-, dicha lesión muscular lo terminó relegando de varios partidos con el Inter de Miami, que claramente se volvió dependiente de la presencia del '10' para conseguir buenos resultados.

Eso se pudo demostrar en la final de la US Open Cup, donde el cuadro miamense no contó con la presencia de Messi, perdiendo la final frente a Houston Dynamo. Y si bien Leo si jugó frente a Nashville, Los Angeles FC o Charlotte, no tuvo buenos partidos y el trámite de estos encuentros se le complicó a su equipo.

Únicamente con 34 puntos en esa misma cantidad de partidos disputados, y habiendo ganado solo 9 encuentros, el Inter de Miami de Lionel Messi quedó penúltimo en la MLS.