¿Lo extrañan a 'Chicho' Salas? Las estadísticas de Alianza Lima antes y después de la llegada de Mauricio Larriera

Tras caer en la final de la Liga 1 frente a Universitario, múltiples fanáticos del cuadro 'blanquiazul' han salido a pedir la renuncia del técnico Mauricio Larriera, comparando su negativo presente con el nivel que mostró 'Chicho' Salas mientras se mantuvo en Alianza Lima.

Posterior a perder el decisivo encuentro, y entre la desazón de los futbolistas del equipo 'íntimo', Bryan Reyna salió a declarar y señaló directamente a Larriera por la derrota. Esto reforzó las especulaciones de problemas internos entre jugadores y cuerpo técnico.

"Ustedes saquen sus propias conclusiones. Lo único que sí digo es que no me parece porque he venido sacándome la mier... en estos partidos y no es posible, para mí, arrancar. A mí me jode mucho esto, estoy como la mier** ahora, las cosas están así y ya está", señaló.