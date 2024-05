Hinchas de Alianza critican a De Santis tras empate con Cerro Porteño: "No vino a reforzar, sino a restar"

En un partido lleno de emoción en el Estadio Matute, Alianza Lima se enfrentó a Cerro Porteño en la cuarta fecha de la Copa Libertadores 2024. A pesar del gran esfuerzo del equipo peruano, no lograron vencer al conjunto paraguayo, y el juego terminó con un empate 1-1. Jeriel De Santis fue uno de los jugadores más criticados, ya que desaprovechó tres oportunidades claras para adelantar a los blanquiazules.

Uno de los puntos más criticados del partido fue el desempeño del delantero Jeriel De Santis. A pesar de contar con varias oportunidades claras para marcar, el joven jugador no logró concretar y recibió críticas por parte de la hinchada aliancista a través de las redes sociales.

Las expectativas puestas en De Santis no se vieron reflejadas en su rendimiento sobre el terreno de juego, lo que genera preocupación entre los hinchas del equipo.

"De Santis tiene 21 años y parece de 50", "Aunque suene duro, De Santis no vino a reforzar a Alianza, vino a restarle", "Con nueve porque De Santis y Costa son dos nulidades", "No quedan razones para que De Santis siga jugando en Alianza", "70 minutos perdidos con De Santis", "Terrible lo de De Santis, Restrepo ya debe darse cuenta", "Restrepo está ciego, De Santis no aporta nada"; todos estos fueron algunas reacciones en X.