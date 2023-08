¡No se cansa de ganar! Lionel Messi protagonizó la remontada del Inter Miami y clasificó a la final de la US Open Cup

Lionel Messi está recordando los mejores días de su carrera en el Inter Miami, generando impacto de manera inmediata en el cuadro estadounidense. En el último encuentro, frente a FC Cincinnati por las semifinales de la US Open Cup, brindó dos asistencias excepcionales para concretar una épica remontada.

En un partidazo, Inter Miami clasificó a la final de la US Open Cup, torneo menor del calendario estadounidense, tras superar por penales 5-4 tras una extensa prorroga de 120 minutos que culminó 3-3. El encuentro se disputó el pasado miércoles.

Como ya se está haciendo costumbre, el Inter de Miami entregó 90 minutos -120 en realidad- sumamente emocionantes. El conjunto dirigido por el 'Tata' Martino controló la posesión de balón en los primeros minutos, pero no supo mantener una solidez defensiva y dejó encajar un gol en la primera mitad. Luciano Acosta remató desde media distancia y anotó el primer tanto para Cincinnati apenas a los 17 minutos.

La reacción del Inter de Miami no logró reaccionar y encajó nuevamente un gol. A los 52 minutos Brandon Vásquez anotó un golazo desde fuera del área, estirando la ventaja a 2-0. Sin embargo, parece que el equipo local volvió en sí y aprovechó los últimos minutos para darle vuelta al marcador.

Lionel Messi entregó una gran asistencia para el ecuatoriano Leonardo Campana, que al minuto 68 ajustaba la diferencia. Fue exactamente la misma combinación la que decretó el 2-2 al minuto 97', haciendo explotar al estadio.

Ya en la prórroga, Josef Martínez anotaría para el equipo miamense colocando el 3-2, pero nuevamente Kubo empató las cosas para Cincinnati, cerrando el encuentro en un emocionante 3-3.

Finalmente, en la tanda de penales, el Inter de Miami no falló ninguno de sus tiros, cosa que el Cincinnati FC no pudo sostener, cuando Nick Hagglund pateó de forma deplorable, errando un penal decisivo y entregándole la clasificación al rival.

A un mes de su debut en Miami, Lionel Messi está invicto con el Inter y peleará por el segundo título de la historia del club. En este contexto, se pronunció respecto al futuro de su carrera y un posible retiro.

"Todavía no lo pienso (en la retirada), te soy sincero. A mí me gusta jugar, disfruto de estar con una pelota dentro de la cancha, de competir, los entrenamientos. No sé cuánto más voy a jugar, pero intentaré aprovechar hasta que pueda, hasta que esté bien y luego veré. Para el después hay tiempo de pensar, de analizar y elegir ", declaró Messi para Apple TV+.