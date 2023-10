Reynoso "no ha trabajado para nada": ¡Contundente! Exentrenador de Perú arremete contra el 'Cabezón'

El exentrenador de Perú, Miguel Company, arremetió contra Juan Reynoso tras el pésimo inicio de la 'Blanquirroja' en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

En declaraciones a la Revista Deportiva del Andina canal Online, el exdirector técnico indicó que de los cuatros partidos que afrontó la 'Bicolor' el "más ganable" era ante Chile, debido a que no tenía un gran presente.

"Perú en los cuatro partidos no ha trabajado para nada, el partido con Chile era de los cuatro el más ganable. La selección chilena viene mal hace tiempo y lo demostró contra Venezuela que le anotó una goleada", sostuvo.

Asimismo, Company mostró su preocupación por el rendimiento de los jugadores nacionales y manifestó que no se ve un cambio inmediato en el futuro de la Selección Peruana.

"Lo grave es que no se ve un futuro inmediato de cambio en la producción futbolística del equipo. Tiene una defensa que no está sólida ni en lo individual ni en lo colectivo y el medio campo no trabaja en la recuperación, con una baja futbolística enorme, sorprende", agregó.