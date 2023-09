¡Tajante! Christian Ramos no se guardará nada contra la 'U': "Saldremos a ganar, somos un equipo grande"

El defensa de Sport Boys, Christian Ramos, calienta uno de los partidos de la fecha 14 del Torneo Clausura y lanzó un candente mensaje antes de enfrentar a Universitario de Deportes esta noche en el Estadio Monumental.

Y es que, a poco de una nueva edición del tradicional duelo entre cremas y rosados, el exseleccionado nacional aseguró que saldrán a ganar desde el primer minuto del encuentro. Por ello, espera que sea un "lindo partido" donde ambos equipos buscarán hacerse de los tres puntos.

Incluso, el jugador chalaco indicó que no sus declaraciones no solo son palabras, sino también hechos. Y es que recordó que a Sport Boys le ha ido bien ante los equipos más tradicionales de la capital.

Como se recuerda, los rosados vencieron por la mínima diferencia a los blanquiazules en el Estadio Nacional y rescataron un empate jugando con un futbolista menos ante los celestes en el Miguel Grau del Callao.

Cabe decir que Christian Ramos, actual futbolista de Sport Boys, tuvo un pasado crema. Sin embargo, el jugador chalaco deja atrás su estadía en Universitario de Deportes en 2019 y asegura que no tienen ningún sentimiento encontrado por enfrentar a su exequipo esta noche.

"No, no tengo sentimientos encontrados, solamente voy a enfrentar a compañeros, amigos que compartí momentos con ellos en la selección. Eso sí es lo lindo del fútbol, pero estoy tranquilo, me debo a Boys y quiero ganar para poder salir de esta situación (la lucha por la permanencia)", aseguró.