Alejandra Baigorria se pronuncia tras rumores de quiebra de su empresa ¿Está en crisis?

No todo es felicidad. En medio de los preparativos de su boda con Said Palao, Alejandra Baigorria se enfrenta a una ola de rumores que apuntan a una supuesta crisis en su empresa. Por esta razón, la modelo rompió su silenció y aclaró cuál es la situación de tu marca de ropa.

Todo empezó por un video donde la influencer se mostraba bastante afectada al revelar que estaba pasando por un mal momento. Inmediatamente, sus seguidores especularon que se refería a su negocio.

Ante ello, la popular 'Gringa de Gamarra', se pronunció al respecto mediante sus redes sociales y aseguró que su empresa si no está en quiebra: "Totalmente falso. El inconveniente que tengo es una sociedad que hice no con mi empresa de ropa", aclaró, poniendo fin a los rumores.

Además, Alejandra hizo hincapié en su autonomía sobre su negocio: "Mi marca de ropa en donde soy la ÚNICA DUEÑA" , destacó, reforzando que tiene el control total sobre su marca y que está al frente de todas las decisiones importantes.

Alejandra Baigorria

Hace unos días, Alejandra Baigorria preocupó a todos sus seguidores al revelar que no la estaría pasando nada bien, debido a ciertos problemas.

"Bueno chicos, hoy no he estado conectada porque he tenido unos problemas, la verdad estoy súper afectada. He llorado todo el día porque en verdad hay muchas cosas que me parecen injustas", expresó.