¡No soportó! Leao Butrón explotó al ser preguntado por el 2020 de Alianza Lima: "No descendimos"

El exarquero de Alianza Lima, Leao Butrón, explotó al ser preguntado por la temporada 2020 del club 'blanquiazul' y aseguró que en ese año no descendieron.

En entrevista con El Comercio, el exfutbolista 'íntimo' dejó en claro que la institución victoriana no descendió e inclusive pidió una prueba y que, en caso de conseguirla, "regalaba un carro".

"¿Bueno, pero acá quién descendió? Dame una prueba y te regalo un carro que Alianza jugó en segunda. No descendimos, se quedaron con la miel en los labios (...) No descendimos, por la informalidad de unos equipos, por lo que tú quieras, pero no descendimos. Ni siquiera fuimos últimos, porque yo conozco otros equipos que han quedado últimos y se suspendió la baja. Hay que revisar eso", declaró.