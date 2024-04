Usuarios reportan caída de Cineplanet a nivel nacional: informan problemas en la app y la web

28/04/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

Cineplanet presenta problemas técnicos con su web y aplicativo móvil a nivel nacional, los mismos que están impidiendo la compra de entradas a las funciones y la descarga de los respectivos tickets, reportan usuarios a través de redes sociales este domingo 28 de abril.

Según los internautas, los inconvenientes técnicos que están impidiendo la posibilidad de disfrutar las películas en cartelera vienen ocurriendo desde hace más de 8 horas.

Problemas en la app y la web

Cabe destacar que los usuarios reportan distintos problemas concernientes a las plataformas digitales de compra de boletos en Cineplanet.

Así, mientras algunos aseguran que han conseguido sus entradas a través de Yape, pero no pueden descargar sus tickets ; otros sostienen que no funcionan las computadoras donde uno realiza la compra y no existe otra alternativa para conseguirla porque no hay personal que atienda en ventanilla.

Asimismo, una usuaria de X publicó una fotografía de un comunicado de la cadenas de cines de propiedad de Intercorp en el que aseguran que " están trabajando para reestablecer el servicio ".

"Estamos presentando inconvenientes en el sistema, por lo que no será posible realizar el canje de promociones corporativas ni beneficios del programa Socio Cineplanet Nos encontramos trabajando para darte una pronta solución"

Y este es el comunicado que @cineplanet pone: entonces el sistema presenta problemas para todos los beneficios que supuestamente le dan a sus "socios" o cualquier promoción

Justo hoy domingo

De lujo https://t.co/cBoBHWBVG1 pic.twitter.com/hbk6ldecXA — LíA (@leahsacin) April 28, 2024

¡Histórico! Cinco películas peruanas en cartelera

Durante el último mes, el cine peruano ha marcado historia. Los filmes han llevado a las salas de cines a los ciudadanos para encontrarse con maravillosas o intrigantes historias. Si bien en un inicio, películas como Yana-Wara o Vaguito, no recaudaban el número esperado de espectadores este escenario cambio de improvisto.

En el caso de la cinta póstuma de Oscar Catacora, este filme tuvo record de asistencia durante el último miércoles y ya va por su cuarta semana en los cines. Y tan solo un día ante, Vaguito se convirtió en la película más vista con más de 71 mil espectadores. Las cifras revelan que el público peruano está realmente encantado con la cartelera.

Este último jueves 25 de abril se estrenó 'La piel más temida', un nuevo producto peruano que apuesta por contar una historia desarrollada al interior de nuestro país. Se espera que dentro de los próximos días su desempeño sea igual de satisfactorio que el resto de filmes que la acompañan en el cine.

En conclusión, usuarios en redes sociales reportaron diversos problemas en las páginas de Cineplanet, que están impidiendo la compra de entradas y la descarga de tickets a través de la web y la app.