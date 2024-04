¿Un dardo? El enigmático mensaje de Marcio Valverde tras las palabras de Leao Butrón sobre el descenso de Alianza

El mediocampista Marcio Valverde escribió un enigmático mensaje luego de las declaraciones de Leao Butrón sobre la campaña del 2020 de Alianza Lima, en las que señaló que el cuadro de La Victoria "no descendió" en esa campaña.

A través de sus redes sociales, el exfutbolista de Sport Huancayo se pronunció jocosamente, lo que rápidamente causó sensación entre los seguidores de la Liga 1.

A detalle, Valverde escribió un corto mensaje en X sin ninguna mención especial a Alianza o Butrón, aunque no descartó que se tratara de un dardo contra la figura blanquiazul, cuando casi la totalidad de las respuestas aludían a ello.

El enigmático mensaje de Marcio Valverde

Como se recuerda, el actual jugador de ADT marcó un gol contra 'AL' en la última fecha de la temporada 2020, que significó en primera instancia la caída del club victoriano a la segunda división hasta la decisión del TAS que dispuso la permanencia del cuadro 'íntimo'.

El exarquero de Alianza Lima, Leao Butrón, explotó al ser preguntado por la temporada 2020 del club 'blanquiazul' y aseguró que en ese año no descendieron.

En entrevista con El Comercio, el exfutbolista 'íntimo' dejó en claro que la institución victoriana no descendió e inclusive pidió una prueba y que, en caso de conseguirla, "regalaba un carro".

"¿Bueno, pero acá quién descendió? Dame una prueba y te regalo un carro que Alianza jugó en segunda. No descendimos, se quedaron con la miel en los labios (...) No descendimos, por la informalidad de unos equipos, por lo que tú quieras, pero no descendimos", sostuvo.