¡No puede ser! Valeria Piazza confiesa la enfermedad INCURABLE que padece: ¿Perderá la visión?

28/04/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En la reciente edición de 'Estás en Todas', Valeria Piazza habló sobre la extraña enfermedad incurable que padece, con la cual tendrá que batallar por el resto de su vida. La conductora de TV contó que esta condición es el síndrome de Behcet.

La exreina de belleza reveló que descubrió esta mal por un desmayo que sufrió y por las constantes fiebres que la aquejaban, por lo que tuvo que acudir a diferentes médicos, debido a que no podían descubrir un diagnóstico.

Habla sobre su enfermedad

Durante una conversación con Natalie Vértiz y 'Choca' Mandros, Valeria Piazza detalló que descubrió este padecimiento por un desmayo que sufrió.

"Tenía fiebres muy altas, llegué a tener 40 y medio de fiebre una noche y el dolor que sentía en los órganos era tan fuerte, todo el cuerpo me dolía. Me desmayé del dolor en mi propia cama, después me levanté y recién pedí ayuda para que me lleven a la clínica" , reveló la exreina de belleza.

Mencionó que durante mucho tiempo los médicos no dieron con su diagnóstico, por lo que fue una etapa muy complicada de su vida.

"No le daban el diagnostico a mi mamá, podía ser cualquier cosa, pero ya cuando dimos con este doctor, mi doctor rojo, el reumatólogo, cambiaron totalmente los antibióticos, las pastillas, los medicamentos, cambié a usar cortisona, me estaban tratando como una enfermedad autoinmune, por eso no mejoraba", contó la modelo.

¿Podría perder la visión?

Asimismo, Valeria Piazza confesó que vivió una pesadilla al enterarse que esta enfermedad, en muchos casos, causa ceguera. También temía sufrir la amputación de sus piernas.

"Te puede causar ceguera definitiva, yo decía 'me voy a quedar ciega', yo solamente veía lucecitas, se me habían inflamado los vasos sanguíneos de la mácula. Lloraba porque no sabía qué me iba pasar. También me pasó un tema con los pies, no podía pisar, los pies se me ponían morados. Le decían a mí mamá que se me habían necrosado los pies y que me los tenían que cortar, mi mamá estaba desesperada buscando un pie que me pudieran comprar para ponérmelo. Yo dije no me puedo morir ahorita, me falta casarme, viajar, vivir, tengo que decirle a las personas lo que siento, pero sí lo pensaba ¿algún día tendré familia o ya me quedo acá?", contó.

Como se mencionó, Valeria Piazza contó detalles sobre la enfermedad incurable que padece y por la cual pudo haber perdido la vista.