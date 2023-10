¡Tajante! Julio César Uribe envía dardo a Juan Reynoso: "A los jugadores se les protege siempre"

El exdirector técnico de la Selección Peruana, Julio César Uribe, envió un dardo a Juan Reynoso tras sus recientes declaraciones y afirmó que a los jugadores "se les protege siempre".

En declaraciones para Infobae Perú, el 'Diamante' indicó que el actual entrenador de la 'Blanquirroja' se contradice, debido a que Yoshimar Yotún juega en el torneo local y mantiene un buen nivel.

"No opino de esas cosas, no me gasto en cosas que no me suman, es una opinión errada porque es un contrasentido. Habla de dos o tres jugadores y hay dos que no tocó. Yotún juega en el campeonato peruano y hace un muy buen trabajo. La experiencia hace mucho para contextualizar sin tocar a los jugadores. A los jugadores se les protege siempre", declaró.