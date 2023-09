Tiago Nunes pide perdón a hinchas de Sporting Cristal por goleada ante Cusco: "Fue nuestra peor actuación"

30/09/2023 / Exitosa Noticias / Deportes

Sporting Cristal sufrió una dura caída ante Cusco FC en la 'Ciudad Imperial' y perdió la punta del Torneo Clausura a poco del final del campeonato. Por eso, Tiago Nunes aprovechó la conferencia de prensa para dirigirse a los hinchas celestes y disculparse por la abultada goleada en contra.

El peor partido de SC

Las palabras del estratega brasileño tuvieron lugar tras la caída por 4 a 1 del equipo bajopontino, donde los visitantes se vieron sumamente superados por un Cusco FC liquidó el partido sobre los minutos finales.

De hecho, la segunda derrota ha significado un golpe duro en el plantel de Sporting Cristal, como lo ha indicado el propio entrenador celeste.

Y es que, de acuerdo con las declaraciones de Tiago Nunes, todos están "lastimados y molestos" por el resultado obtenido en Cusco.

"Disculparme, disculparme con la hinchada de Sporting Cristal hoy, porque, al final, fue nuestra peor actuación. Entonces, disculparme con la hinchada, estamos todos ahí, lastimados, molestos", indicó.

Él responsable es el entrenador

En esa misma línea, el entrenador de Sporting Cristal aseguró que el único responsable de la goleada sufrida por los del Rímac ante Cusco FC es él mismo, ya que fue quien realizó el planteo del partido y las posteriores modificaciones.

Asimismo, aseguró que nunca cargará contra uno de sus jugadores. Además, insistió en que culpar a un solo futbolista no tendría cabida luego de haber sido duramente vencido por 4 goles a 1.

"La responsabilidad es mía, toda mía, por el planteo, el replanteo, por todo lo que pasó dentro de la cancha. La responsabilidad no es de los jugadores, es totalmente mía. No voy a personificar en un jugador una derrota, principalmente una como esta", declaró.

Sporting Cristal lucha por el Clausura

Como se recuerda, Sporting Cristal continúa luchando por el Clausura a pocas jornadas del final del campeonato. Sin embargo, con la derrota ante Cusco, los celestes perdieron la punta del certamen, la cual ahora está en manos de Universitario y Melgar.

Por eso, Tiago Nunes y sus pupilos deberán vencer a Huancayo en Lima, visitar la 'Ciudad Imperial' para derrotar a Cienciano, y finalmente someter a Alianza Atlético en el Estadio Nacional.

F17: Sporting Cristal vs. Sport Huancayo

F18: Cienciano vs. Sporting Cristal

F19: Sporting Cristal vs. Alianza Atlético

De esta manera, Sporting Cristal saldrá a buscar la victoria en sus siguientes partidos con el objetivo de "lavarse la cara" y conseguir importantes triunfos a la espera de una caída de los dos punteros del Clausura.