(VIDEO) ¡Celebración monumental! Universitario festejó la estrella 27 ante sus hinchas

Luego de vencer a Alianza Lima en Matute y haber sido privados de celebrar por un apagón, Universitario festejó la estrella 27 ante miles de hinchas, que se dieron cita en el Estadio Monumental.

La ceremonia de premiación contó con participación de leyendas del cuadro 'crema' como Héctor Chumpitaz o Piero Alva, además de la presencia de Jean Ferrari, administrador del equipo.

Incluso, el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, se hizo presente en el Monumental para entregar el título de la Liga 1 de forma oficial a los futbolistas del equipo merengue.

Durante el desfile de jugadores y miembros del cuerpo técnico, se destacaron tres grandes ovaciones dentro del recinto. La primera, hacia Jorge Fossati, artífice intelectual del campeonato 'crema', que entre lagrimas agradeció a los hinchas.

Otro de los más aplaudidos fue el chileno Rodrigo Ureña, que recibió el premio al mejor futbolista de la primera final, siendo además uno de los extranjeros más destacados dentro del equipo.

Sin embargo, el más aplaudido de la jornada fue Piero Quispe, quien fue condecorado como el mejor jugador de la final de vuelta, del Torneo Clausura y mejor futbolista del año.

El encargado de levantar el trofeo fue José Carvallo, el capitán de Universitario. El portero recibió el título desde las manos de Piero Alva, quien fue campeón en el año 2009, enfrentando también a Alianza Lima en la final.

Luego de levantar el título, comenzó la icónica vuelta olímpica, donde el trofeo se paseó por las cuatro tribunas del Estadio Monumental, siendo reconocido por la incondicional hinchada 'crema'.

El administrador de Universitario, Jean Ferrari, se mostró sumamente contento respecto al título conseguido, el cual significa la culminación de un objetivo trazado durante años.

Asimismo, contó cómo vivió la final del campeonato, brindando emotivos detalles.

"Ha sido una semana fuerte, bien dura. No fue una operación sencilla, al corazón. Me agarró en un momento espectacular deportivamente, institucionalmente. Yo no podía ver el partido porque recién había salido de UCI, pero mi hijo me mandaba el mensaje de cómo iba. Cuando terminó el partido y mi hijo llorando me dice que ganamos 2-0", señaló.